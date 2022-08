Claudia Raia volta a homenagear Jô Soares: ‘Ainda estou assimilando’

Da Redação 06/08/2022 - 16:29 Compartilhe

Claudia Raia voltou a prestar homenagem a Jô Soares, que faleceu na última sexta-feira (5). No Instagram, a atriz, que foi namorada do apresentador nos anos 80, postou vídeo com momentos dos dois na TV.

“Ah Jô, ainda estou assimilando sua partida… meu grande amigo, parceiro, protetor… minha alma querida! Jamais vou cansar de te homenagear, você merece todos os aplausos, todas as orações e todo amor! Que o céu te receba de braços abertos com todo carinho que você merece! Te celebro pra sempre, te amo pra sempre!”

O apresentador Jô Soares morreu nesta sexta-feira (5), após quase duas semanas internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com suspeita de pneumonia.