Claudia Raia sobre vida sexual na quarentena: “Está bombando”

Diferente de muitos casais que estão enfrentando crise no relacionamento devido o isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, a atriz Claudia Raia disse que sua vida conjugal está ótima.

Ela, que é casada com Jarbas Homem de Mello, resolveu revelar assuntos picantes e sexuais do casal.

Em entrevista ao programa Saia Justa, do canal GNT, a artista disse o sexo com o marido está indo muito bem. “Aqui em casa está movimentado, o negócio está bombando. Uma hora a gente]pinta a raiz do cabelo, é um pinta que pinta, viu (risos). Aqui o negócio é musical: sobe escada, desce escada, vira de frente, canta e dança. Está sendo animado, tudo é coreografado”, contou Raia.

O casal vai completar dois anos de casamento em dezembro deste ano.

