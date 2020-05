Claudia Raia sobre morte da ex-funcionária: “Disseram que morreu por minha causa”

Na noite da última terça-feira (28), a atriz Claudia Raia fez uma live com a apresentadora Adriane Galisteu, no Instagram. Durante o bate-papo, Raia falou sobre carreira e vida pessoal. A artista aproveitou a oportunidade para fazer um desabafo sobre a morte da babá de seus filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, Regina Célia da Silva, que faleceu vítima do novo coronavírus.