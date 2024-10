Claudia Raia revela que viveu ‘encantamento’ com Faustão no passado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 7:50 Para compartilhar:

Claudia Raia, de 57 anos, revelou que existiu “um encantamento” entre ela e Fausto Silva, de 74 anos, no passado. Porém, sem entrar em detalhes, a atriz negou que tenha vivido um romance com o apresentador.

Raia classificou sua relação com Faustão como “uma amizade maravilhosa”. “Com ele foi diferente, não tive relacionamento. Ele foi meu amigo da vida inteira. Teve um encantamento, mas não foi à frente”, garantiu durante participação no podcast “Pod Leo”.

A atriz também relembrou o romance com Jô Soares e afirmou ser uma pessoa de gosto “eclético”.

“Não sabia que eu estava apaixonada por ele porque a estética era uma coisa difícil para mim na época. Eu tinha 18 anos, ele era 30 anos mais velho que eu e gordo. Eu não sabia lidar com aquilo, mas era fascinada por ele. As coisas foram indo e eu percebi que realmente estava apaixonada por ele e aí entrei de cabeça”, recordou.

Claudia afirmou que na época foi taxada como interesseira por se relacionar com homem mais velho, mesmo com a carreira já consolidada. “A repercussão foi péssima. Diziam que era a menininha jovem querendo oportunidade e namorando o gordo para ele fazer as coisas para ela”, lamentou.

Claudia Raia e Jô Soares namoraram de 1984 a 1986 —o apresentador e humorista morreu em 2022, aos 84 anos. A atriz também já foi casada com Alexandre Frota e Edson Celulari – com quem teve dois filhos: Enzo e Sophia -, e atualmente é esposa de Jarbas Homem de Melo, com quem teve Luca.