Claudia Raia revela que já fingiu desmaio em motel: ‘Não tinha como’

Claudia Raia se divertiu ao contar uma história inusitada de sua juventude. A atriz de 54 anos falou sobre o seu fetiche por pés em uma entrevista ao programa “Rock a 3” da rádio Kiss FM.

“Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, mas marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel… Não tinha como, não dava”, contou a atriz.

De acordo com Claudia, ela se esquivo do rapaz após ver o pé dele. “Fiz uma cena, falei que estava passando mal. Pedi para ele me levar para casa. Nunca mais saí com o bofe”, contou. A atriz explicou que não gosta de pés desleixados. “Tem que cuidar dos pés. Pé não tem plástica. Então, têm que ter cuidado. O Jarbas tem um pé muito bonito, cuidado”, afirmou a atriz, citando o marido, o ator e diretor Jarbas Homem de Mello, com quem subirá aos palcos no espetáculo Conserto para Dois, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, a partir de 1 de outubro.

