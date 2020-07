Claudia Raia revela que abordará casamento com Frota em biografia

Claudia Raia deu uma entrevista em live no perfil do ‘Canal Brasil’, no Instagram. No bate-papo, ela falou sobre a biuografia que lançará em breve, contando detalhes de sua vida, como a cerimônia de seu casamento com Alexandre Frota, realizada na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em dezembro de 1986.

A biografia ainda não tem título oficial e foi escrita pela jornalista Rosana Hermann. Dois possíveis títulos estão em pauta: “Sempre Raia” e “Todo Dia Raia”.

Na entrevista, ela falou que, de início, chegou a rechaçar a ideia de falar sobre a sua vida em um livro. “Resisti muito, achava que ainda era cedo para contar minha história. Vivi tantas coisas que não parece que foram só 53, mas 80 anos de vida. Digo que a biografia será sobre meu primeiro ato. Sobre o segundo eu escrevo quando chegar aos 80”, afirmou.

Veja a entrevista abaixo:

