Claudia Raia revela motivo que a fez perder todo o seu patrimônio: ‘Levei um pau’

Da Redação 20/09/2024 - 18:18

Quem vê Claudia Raia hoje, com a carreira consolidada, não imagina que a atriz já passou por muitos perrengues financeiros. A artista revelou que perdeu todo o seu patrimônio, entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990.

O motivo? Investimento no teatro musical no Brasil. Em entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, da Band, nesta sexta-feira, 20, a atriz contou que na época não encontrou empresas dispostas a abraçar a causa. Por isso, ela precisou tirar do seu próprio bolso toda a verba.

“Eu levei um pau! Perdi todo o meu dinheiro. Tive que vender meu carro, vender meu apartamento”, lembrou ela.

Ao lado do marido, Jarbas Homem de Melo, Claudia comemorou que atualmente há uma dezena de espetáculos em cartaz ao mesmo tempo, mas destacou que nem sempre foi assim.

“Tem muita gente que você chega com o projeto, e a pessoa fala: ‘Se é teu, eu já que é bom’. Olha que delícia ouvir isso”, começou ela. “Isso é uma conquista!”, apontou a apresentadora Catia Fonseca. “É claro!”, concordou a atriz.

“Mas isso é porque você não desistiu da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, nem da milésima vez”, ressaltou Catia. “Amor, da primeira vez eu levei um pau! Perdi todo o meu dinheiro. A primeira produção da minha vida foi A Pequena Loja dos Horrores. Há muito tempo [em 1989].”

“Sempre dá certo? Não. Mas em algum momento vai dar”, afirmou Claudia, apontando que às vezes não consegue um patrocinador para algum de seus espetáculos, mas acaba envolvendo a marca para uma produção posterior.

“A gente visualiza as coisas. E corre atrás pra dar certo. A gente trabalha com o que não é real ainda, mas visualiza, na cabeça da gente é real, e dá certo”, ressaltou Jarbas.

Atualmente, os dois estão em cartaz em São Paulo com o espetáculo “Conserto para 2 – O Musical”, produzido pela Raia Produções e dirigido por Homem de Mello.

