Claudia Raia relembra boatos de ser amante de Collor e possuir o vírus HIV: ‘Coisa mais humilhante’

A atriz Claudia Raia, 57 anos, falou sobre transtornos que enfrentou durante a carreira por ser uma pessoa pública, e relembrou um grande boato de que foi vítima nos anos 90, que, para ela, foi o pior que sofreu na vida.

Durante sua participação no podcast “Pod Leo”, que foi ao ar pelo YouTube no mês passado, a artista relembrou os comentários de que ele teria AIDS e do que precisou fazer para provar não ter contraído a síndrome. Na ocasião, ela foi associada ao então Presidente da República Fernando Collor de Mello.

“Qual foi a maior pedrada que você levou, que você lembre”, questionou o apresentador Caio Fischer, que comanda a atração ao lado de Léo Sanchez.

Sem muito pensar, Raia relembrou o boato do passado, quando tinha por volta de 23 anos de idade.

“Uma das, tá? Foi quando o Collor tava como presidente e inventaram que eu estava com AIDS, porque ele estava muito magro, e todo mundo dizia que eu era amante dele, que então eu estava com AIDS”, começou ela.

“E isso virou capa de todas as revistas. Minha família quase infartou, eu tive que fazer o exame. Apareci na capa da IstoÉ com o exame. Isso foi uma das coisas mais humilhantes que eu já tive que fazer na vida”, confessou ela.

“Numa época em que a AIDS não era a AIDS de hoje, como se é contada. Numa outra época… era a morte”, comentou o apresentador.

“Era a morte. Eu tô falando de 1990, 1991. Meu teatro vazio, porque as pessoas tinham medo de pegar AIDS. Surreal”, contou ela, sobre não ter plateia para as apresentações..

“Nessa época o pessoal achava que só de ficar do lado pegava AIDS. Você chegou a ter depressão?”, perguntou Caio Fischer.

A atriz negou ter desenvolvido o problema, mas ressaltou que está sempre atenta à saúde mental e que se cuida para não desenvolver transtornos.

“É uma coisa que pode acontecer quimicamente com qualquer pessoa. Eu tive síndrome do pânico nos últimos três meses de gravidez. Até hoje eu não tive uma depressão profunda. Eu já passei por momentos difíceis, mas, eu tenho o ‘chip da alegria’”, ponderou.

Apesar dos cuidados, Claudia Raia disse que a mentira contada sobre ela provocou muito transtorno.

“Mas é óbvio que eu fique destruída. Aí ele ganhou, o Collor, né. Aí, quebraram meu carro, me perseguiram, invadiram minhas contas. Política é uma coisa que eu quero distância.