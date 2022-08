Claudia Raia, Paolla Oliveira e outras: veja famosas que congelaram seus óvulos

Monique Alfradique

A atriz que se diz viciada em trabalho e muito focada em sua carreira, resolveu se organizar para o futuro e congelou os seus óvulos aos 32 anos.

Paloma Bernardi

A atriz Paloma Bernardi deu uma entrevista à revista Marie Claire e falou sobre a pressão e cobrança que sente para se tonar mãe. Com 35 anos de idade, ela ainda revelou que decidiu congelar seus óvulos para tentar uma fertilização in vitro.

“A maternidade deveria ser uma escolha voluntária nossa e não uma imposição. Eu sou muito bem resolvida com o meu processo de construção, me conheço bem o suficiente para não absorver essa pressão, mas ela existe para mim também, não tem como. Acho que mais agora do que antes. É um tópico que as pessoas tem me questionado mais”, disse.

E completou: “Tenho 35 anos e está tudo bem, estou com saúde e com tudo funcionando normalmente, mas entendo que é importante também me observar, ficar atenta para tomar decisões hoje e me preparar para quando, no futuro, eu desejar realmente começar o projeto em construir a minha família”.