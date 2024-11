Claudia Raia faz desabafo sobre etarismo: ‘Onde estão as protagonistas 50+?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/11/2024 - 11:35 Para compartilhar:

A atriz Claudia Raia, de 57 anos, fez um desabafo sobre etarismo e questionou o “desaparecimento” de “protagonistas 50+”. Isso ocorreu durante uma entrevista dela ao programa “Mulheres Positivas”, da Record News, na quinta-feira, 7.

Na conversa, a atriz refletiu sobre as complicações que pessoas com mais idade sofrem, especialmente no mercado de trabalho e na indústria do entretenimento. “Sou uma lutadora, e, como figura pública, meu papel é segurar a mão de outras mulheres e dizer: ‘Vamos colocar o pé na porta e seguir em frente!’ Mesmo com a carreira que construí, vejo como mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo. Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque. E eu sempre fiz isso, sou produtora desde os 19 anos”, disse.

Ela ainda relembrou a sua trajetória como produtora: “Diziam que musicais não faziam parte da nossa cultura, mas eu insisti. Produzi e foi um sucesso. Isso me deu uma autonomia incrível, e hoje sigo investindo em projetos que me desafiam”.

“A maturidade traz sabedoria. Quando somos jovens, tentamos estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Isso faz toda a diferença nas minhas três maternidades. Tive Enzo aos 30, Sophia aos 36 e Luca aos 56. Hoje, priorizo estar presente de forma plena com meus filhos”, disse a atriz, que é mãe de Enzon, de 27 anos, Sophia, 21, e Luca, 1.