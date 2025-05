Claudia Raia exibe resultado de procedimento estético e recebe elogio do marido

A atriz Claudia Raia mostrou aos seguidores o resultado de um procedimento estético feito recentemente para tratar a flacidez da pele. Em um vídeo publicado no sábado, 17, a atriz de 57 anos revelou que optou pela aplicação de fios de colágeno após notar mudanças na firmeza da pele.

“Tirei essa foto há seis meses. Tenho orgulho da mulher que me tornei, mas notei que minha pele estava diferente, que tinha perdido a firmeza. Decidi procurar meu dermatologista de 15 anos, que me propôs fazer as famosas linhas de colágeno que só ele faz no Brasil. E eu fiz”, contou ela.

A atriz, então, reforçou que a decisão partiu de um desejo pessoal de se sentir ainda mais bonita. “Fiz porque quis, para realçar o que eu gosto em mim. Estou muito feliz com o resultado”, afirmou.

Após a revelação, Claudia ganhou um elogio empolgado do marido, o também ator Jarbas Homem de Mello, com quem tem um filho, Luca, de dois anos. “Tá um espetáculo. Olha como ela está, gente! Estou pegando essa novinha”, brincou ele. E a atriz respondeu: “Está apaixonado por mim. Hoje tem”.