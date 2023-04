Claudia Raia exibe momento fofo do marido com o filho e fãs reagem: ’Muito igual ao pai’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2023 - 19:40 Compartilhe

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro, neste domingo (30), ao compartilhar cliques muito especiais do filho caçula, Luca, com o marido, o também ator Jarbas Homem de Mello. No Feed se seu instagram, a artista dividiu com os fãs um momento preguiçoso do papai dormindo na companhia do pequeno.

Em um dos registros, os dois surgem dormindo lado a lado no sofá.

“Domingo com o papai” , escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

No segundo clique, o caçulinha aparece no colo do papai.

Internautas comentaram o momento fofura em família e não deixaram de observar a semelhança entre os dois.

“A cara do paizinho dele”, elogiou uma seguidora. “Muito igual ao pai”, opinou outra.

Os fãs também aproveitaram para comentar a relação de pai e filho.

“Quem cansou quem?”, quis saber uma fã. “Momentos que marcam a vida dos pais”, comentou outra.

