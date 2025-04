Claudia Raia é alvo de críticas após comentário sobre gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho

Claudia Raia foi criticada após um comentário sobre a gravidez de Carol Peixinho e Thiaguinho, anunciada pelo casal nas redes sociais no último domingo, 30. A mensagem deixada pela atriz na publicação do Instagram, em meio a várias outras celebridades, gerou reações negativas em alguns internautas.

“Não acredito! Deu certo”, escreveu Claudia. Algumas pessoas apontaram o comentário como indelicado, enquanto outras especularam a possibilidade de tratamentos de fertilização – já que Carol tem 39 anos e Claudia Raia sempre falou abertamente sobre o processo que levou à gravidez, aos 55 anos, do caçula Luca, hoje com 2 anos.

A atriz e o marido, o também ator Jarbas Homem de Mello, chegaram a tentar uma vez o procedimento da fertilização in vitro a partir de óvulos congelados quando ela tinha 48 anos, mas os embriões não se formaram da forma adequada. Mas, alguns meses mais tarde, Claudia foi surpreendida por uma gravidez espontânea.

“Noção passou longe”, respondeu uma usuária ao comentário de Claudia na postagem do casal. “Vai ver ela estava fazendo tratamento pra engravidar”, escreveu outra. “Se foi inseminação todo mundo já sabe, você já deu a notícia em primeira mão”, ironizou um comentário.

Carol e Thiaguinho, juntos há três anos e meio, mostraram no post uma ultrassonografia do bebê e escreveram: “Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Bênção a caminho! Deus nos abençoe!”