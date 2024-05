Claudia Raia detalha relacionamento com Jô Soares: ‘Meu primeiro grande amor’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 16:39 Para compartilhar:

Claudia Raia foi questionada sobre alguns dos relacionamentos que teve ao longo de sua vida ao ser entrevistada do ‘Roda Viva’, da TV Cultura, na segunda-feira, 6.

Ao falar de Jô Soares, ela ressaltou a importância que o envolvimento dos dois teve em sua carreira. “Eu era muito nova. Ele tinha 30 anos a mais. Mas foi extremamente importante em todos os sentidos. Aprendi muito com ele profissionalmente. Ele me deu o nome Claudia Raia. Eu era Maria Claudia Raia”.

A atriz ainda explicou que acredita que o humorista e apresentador foi seu primeiro amor. “O Jô foi um grande relacionamento. O primeiro grande amor”, declarou.

Ela também revelou que descobriu que estava com câncer de pele enquanto os dois namoravam. “Ele me salvou, apareceu uma pinta na minha perna, era um melanoma cancerígeno, Jô me levou para operar, se não eu tinha morrido”.

Na entrevista, Claudia Raia também foi questionada sobre seu namoro com Faustão. Ela alegou que os dois são grandes amigos. “Fausto é um grande amigo, amo profundamente. Nos falamos às vezes”, finalizou.