Claudia Raia curte viagem na Espanha com o marido: ‘Grudada no meu crush’

Claudia Raia, de 58 anos, está curtindo uma viagem romântica ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, de 55, sem a presença dos filhos, Enzo e Sophia (frutos do casamento da atriz com Edson Celulari), e Luca, do relacionamento atual.

O casal compartilhou nas redes sociais alguns registros da passagem por Sevilha, na Espanha, exibindo a Praça da Espanha, um dos pontos turísticos mais conhecidos da região.

“Olha que lugar deslumbrante! Olha essa construção, gente, os mouros, né? Nossa senhora, que coisa linda, Sevilha, realmente, é uma cidade espetacular”, elogiou.

O casal também aproveitou para posar em clima de romance com a paisagem espanhola ao fundo. “Grudada no meu crush”, declarou a atriz. Ela ainda explicou que eles separaram dois dias para assistir a espetáculos de flamenco.

“Estamos em Sevilha, é um tempinho que a gente arranjou para namorar. A gente veio só com roupa de inverno, todo mundo carregando casaco… 25 graus em Sevilha”, completou. “Eu com essa rolê [gola], estou indo à loucura”, brincou Claudia.