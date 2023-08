Claudia Raia curte momento fofura em primeira viagem internacional com o caçula, Luca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/08/2023 - 14:39 Compartilhe

Claudia Raia, 56 anos, explodiu o fofurômetro no Instagram ao compartilhar, nesta segunda-feira (21), registros do caçula, Luca, curtindo um passeio com a família.

A atriz e os três filhos estão curtindo uma viagem à Espanha, onde aproveitam o verão europeu. Essa é a primeira viagem internacional do pequeno, que tem seis meses de vida.

Em um carrossel publicado no Feed, Luca surge sorridente brincando com a mamãe e os irmãos Enzo Celulari, 27, e Sophia Raia, 20, ambos frutos do antigo casamento de Claudia Raia com o também ator Edson Celulari, 65.

Para a viagem em família, eles escolheram a paradisíaca ilha de Maiorca, na Espanha.

“Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos. Não aguento”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

O papai coruja deixou sua mensagem e não escondeu a saudade do bebê.

“Meu Deeeeus, que saudade! Não aguento esse óculos”, comentou Jarbas Homem de Mello, encantado com o pequeno usando óculos escuros.

Fãs se derreteram diante de tanta fofura.

“Ele é muito sorridente”, observou um seguidor. “Ele é todo você, Claudia, até a boca. Família linda”, opinou um fã, que recebeu resposta da atriz: “Você acha? Eu sempre acho ele a cara do Jarbas”, disse ela.

