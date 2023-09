Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 13:27 Compartilhe

Claudia Raia aproveitou o domingo, 10, para curtir um dia especial, recheado de lazer, com o caçula, Luca. O pequeno é fruto do casamento da atriz com Jarbas Homem de Mello.

No Instagram, a artista postou cliques em que aparece já na água com o bebê. “Dia de prainha com a mamãe”, escreveu Claudia Raia na legenda.

Nos comentários, ela recebeu uma série de mensagens carinhosas dos seguidores, como “Amo vocês”, “Que fofos”, “Muito amor”, entre outras.

