Cláudia Raia convoca ítalo-descendentes para manifestação em SP

SÃO PAULO, 16 ABR (ANSA) – A atriz Cláudia Raia abraçou a causa dos ítalo-descendentes que cobram a revogação do decreto-lei que limita a transmissão da cidadania italiana por direito de sangue e gravou um vídeo no qual convida brasileiros a participar de uma manifestação “pacífica” em 3 de maio, em São Paulo.

“Oi, gente! Quero falar com vocês sobre um assunto urgente”, alertou Raia no início da gravação, que circula em grupos de WhatsApp e foi compartilhada em perfis de agências de cidadania italiana no Instagram.

Com ar sério, após explicar o que é o decreto, a atriz chamou a medida de “totalmente inconstitucional” e fez um chamado aos ítalo-descendentes no Brasil.

“No dia 3 de maio, vai acontecer uma manifestação pacífica contra o decreto. Se você é descendente de italianos, este decreto afeta diretamente você, seus filhos, seus netos, sua família. É momento de agir”, finaliza Raia. O ato será realizado na Praça Cidade de Milão, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, a partir das 10h.

Manifestação semelhante acontecerá na Piazza Campidoglio, em Roma, na mesma data e horário.

O decreto em questão entrou em vigor em 28 de março e impõe um limite geracional para a transmissão da cidadania “jus sanguinis”, determinando que apenas quem tem um dos pais ou um dos avós nascido na Itália poderá obter a dupla nacionalidade.

