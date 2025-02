Claudia Raia comemora dois anos do filho caçula, Luca

Claudia Raia usou suas redes sociais para comemorar o aniversário de dois anos de seu filho mais novo, Luca, nesta terça-feira, 11. O filho caçula da atriz é fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello.

“Há dois anos nascia meu milagrinho, amor das nossas vidas, que enche nossos corações de amor, esperança e momentos lindos! Te amamos muito filho, que Deus e os anjinhos te guardem hoje e sempre, com muita saúde e amor! Viva nosso Bilico”, escreveu na legenda.

A publicação mostra registros do filho com a família. Em outras imagens, é possível ver a criança ao lado do marido, escutando música e dançando.

Amigos, fãs e seguidores celebraram a vida do pequeno nos comentários. “Parabéns para esse menino lindo”, escreveu um internauta. “Viva! Parabéns e muita saúde para esse príncipezinho”, disse outro.

Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Sofia Raia, de 22 anos, e de Enzo Celulari, de 27. Os dois são frutos do seu relacionamento com Edson Celulari.