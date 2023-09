Claudia Raia aproveita Dia do Sexo para desabafar sobre libido após o parto: ‘Me abandonou’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 21:30 Compartilhe

A atriz Claudia Raia, 56 anos, aproveitou que nesta quarta-feira (06) é comemorado o Dia do Sexo para falar sobre sua libido após o parto. Ela deu à luz seu caçula, Luca, há 6 meses, fruto de seu casamento com o também ator Jarbas Homem de Mello, 54.

A artista publicou um vídeo no Feed de seu Instagram com uma reflexão sobre a situação atual que está vivendo e revelou como anda o desejo sexual.

“Gente, a libido eu acho que me abandonou. Porque eu sou animada, né? Eu gosto do babado. E aí na gravidez estava uma loucura, lá em cima a libido. E depois do parto, começa a mudar”, confessou a atriz, que também é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, 20, frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari.

“A prolactina começa a virar a protagonista de tudo”, explicou ela, destacando o hormônio que eleva a produção de leite pelas glândulas mamárias.

“O neném é muito pequeno ainda, a gente operada não pode fazer nada, tem a quarentena. Não sei o que vai acontecendo, a gente vai dando uma desistida. E é muito importante ter um companheiro que entenda isso. Que saiba que isso é um processo natural da mulher, do pós-parto”, analisou a artista.

“Com eles não acontece nada, acontece com a gente, nossos hormônios, o puerpério, que é uma fase dificílima do pós-parto”, disse.

