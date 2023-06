Claudia Ohana repreende etarismo e surge com look sensual no espelho: ‘Me achando gostosa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 2:13 Compartilhe

Claudia Ohana surpreendeu seguidores na última terça-feira (20). No Instagram, a atriz rebateu comentários etaristas e mostrou que tem a autoestima elevada em um registro publicado no Instagram.

No vídeo, Ohana aparece em frente a um espelho vestindo conjunto de biquíni preto, meias azuis e casaco de lã colorido. Ela também dá zoom em seu abdômen e no rosto, fazendo caras e bocas. “Sim, me achando gostosa. Sim 60 anos”, escreveu, na legenda da publicação.

O post atraiu mais de 55 mil curtidas e 4,5 mil comentários de admiradores. “Maravilhosa!!!”, elogiou Letícia Spiller.

“E com certeza concordo com você, tenho 59 e também me acho gostosa e belíssima. Você é perfeita”, pontuou uma internauta.

“As ‘mana’ de 20 aqui do meu bairro não chegam nem aos pés… Sim falo sério, sim tô chocado!”, brincou um terceiro. Confira o vídeo completo aqui.

