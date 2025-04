Cláudia Ohana relembra episódio traumático vivido em gravações de ‘A Próxima Vítima’

Durante participação no videocast Desculpa Alguma Coisa, a atriz Cláudia Ohana relembrou um episódio traumático vivido nos bastidores da novela A Próxima Vítima, exibida pela TV Globo em 1995. Em conversa com Tati Bernardi, ela contou que levou um tapa de verdade do ator Marcos Frota durante a gravação de uma cena, sem ter sido avisada previamente.

“Eu me lembro do dia em que fiz. Eu tive um ataque no dia porque ele [Marcos Frota] me deu um tapa de verdade e eu saí chorando, falando: ‘Não vou gravar essa cena, não estou aqui para levar tapa de ninguém’. Isso era a Cláudia falando”, relatou a atriz.

Segundo Cláudia, a situação causou uma crise nos bastidores, a ponto de ela não querer mais gravar a cena prevista para o dia.

A atriz explicou que sua personagem, Isabela, era constantemente agredida na trama e que, em outra sequência, chegou a ser esfaqueada pelo personagem Marcelo, interpretado por José Wilker.

Além disso, a atriz refletiu sobre como cenas de violência eram tratadas na época: “Eu acho que essa cena não se gravaria hoje de jeito nenhum. Não pode”.

Por fim, Cláudia também disse que sentia medo na hora de gravar as cenas e criticou a maneira como o público reagia: “As pessoas adoravam ver isso, adoravam ver a Isabela sendo espancada, sendo esfaqueada”.