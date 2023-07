Claudia Ohana fala a Pedro Bial nesta sexta e lembra que foi depilada por marido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 12:31 Compartilhe

A atriz Claudia Ohana, que protagonizou a cena de despedida da sua personagem em Vai na Fé, da TV Globo, estará no episódio desta sexta-fira, 21, do Conversa com Bial, apresentado pelo jornalista Pedro Bial. A informação é da coluna de Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Durante o bate-papo, a atriz fala sobre o seu famoso ensaio para a Playboy, em 1985. A capa da atriz é lembrada até hoje por conta dos comentários sobre a depilação na sua região íntima. A artista relata que não acredita que as fotos sejam reais.

“Eu acho que aqueles pelos todos são mentira. Não é possível. E olha que me depilei para as fotos. Quem me depilou foi o Ruy”, disse Claudia ao falar sobre o seu ex-marido, Ruy Guerra, com quem foi casada por quatro anos, entre 1981 e 1984.

