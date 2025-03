Claudia Ohana chama atenção em protesto sobre etarismo: ‘Número não me define’

Claudia Ohana, 62 anos, encontrou uma forma diferente e bem-humorada de protestar contra o preconceito de idade. Ela desfilou pela Avenida Paulista, área central da cidade de São Paulo, carregando uma placa com uma mensagem curta e direta sobre o tema, atraindo olhares dos populares.

O momento foi registrado em vídeo que a atriz publicou no Feed do Instagram, nesta terça-feira, 11. Com um sorriso largo e confiante, ela circulou pela região, chamando atenção para a causa.

“Nós não estamos velhas aos 62”, dizia a placa que ela fazia questão de expor para os transeuntes que encontrava.

“Depois do carnaval, resolvi botar o meu bloco na rua. Meu bloco é esse. Não estamos velhas. O número não me define”, escreveu ela na legenda, explicando a motivação para a iniciativa.

“O que me define é a minha disposição, a minha felicidade, a minha vontade de aprender e os meus sonhos”, completou.

Nos comentários, seguidores elogiaram a artista e apoiaram a causa.

“Arrasou, vou até copiar”, disse uma internauta. “Idade é apenas um número. Estou no mesmo bloco que você, Cláudia maravilhosa!”, declarou mais uma. “Tenho 40 anos, mas aos 60 quero estar plena de vida, graça, saúde e amor próprio, igual a você”, elogiou mais uma.