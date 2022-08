Claudia Mauro posta fotos com ‘antes e depois’ e reflete: ‘Tempo passa’

Da Redação 16/08/2022 - 23:40 Compartilhe

Claudia Mauro aproveitou a terça-feira (16) para trazer lembranças do passado. A atriz compartilhou uma montagem de fotos em que ela aparece com 25 e 53 anos. “Entrando na brincadeira… Recebi de uma fã e adorei. O tempo passa… Foto da época em que eu fazia a Escolinha do Prof Raimundo e outra foto recente”, escreveu ela.

Os fãs se surpreenderam por ela ter mudado pouco em 28 anos. Outros, ressaltaram que ela continua bonita. “O astral dessa alma é o antídoto de renovação sempre para viver nesse plano”, disse uma seguidora. “Maravilhosa sempre. O tempo não passou um dia pra você”, comentou outra. “É igual vinho de boa safra!! Só melhora!!!”, brincou mais uma.