Claudia Leitte sobre bloquear Ivete Sangalo nas redes sociais: ‘Tudo certo como está’

Claudia Leitte, 44 anos, falou sobre a polêmica envolvendo Ivete Sangalo, 52, e a relação das cantoras após ela bloquear a colega nas redes sociais. Os supostos desentendimentos aconteceram quando a baiana concordou com críticas sobre a mudança que Claudia fez na letra de uma música, o que gerou polêmica e dividiu opiniões.

Em um vídeo que circula nas redes, é possível verificar que a artista troca o termo “Iemanjá” por “Yeshua” (Jesus), o que foi visto como um gesto de intolerância religiosa. Em meio a polêmicas, Sangalo se mostrou contra a postura da colega.

“Nunca falei da vida de ninguém esses anos todos. Não quero falar nada da vida de ninguém, não. Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando. Não quero falar de ninguém”, disse Claudia Leitte ao ser questionada pelo colunista Lucas Pasin, do portal UOL, sobre a relação das duas cantoras atualmente.

Após o posicionamento da baiana, surgiu um burburinho de que Claudia Leitte teria bloqueado Sangalo nas redes sociais, o que foi confirmado pelo empresário da loira, Fábio Almeida.

Ainda em entrevista ao colunista, publicada nesta terça-feira, 28, a cantora garantiu que, atualmente, lida de forma madura com a internet.

“Tenho uma carreira de um pouco mais de 20 anos e me considero ‘paleozoica’ na internet. Amadureci num sistema que estava em mutação. Manifestei emoções, era uma menina. Mas tive tempo para amadurecer e, hoje, faço escolhas muito conscientes (sobre como usar as redes)”, declarou ela.

Em recente entrevista, o empresário disse que a atitude de Leitte se deu por falta de conversa e pela necessidade de agir rápido diante da polêmica em que ela se viu envolvida.

“Não houve nenhum contato telefônico entre as duas. Tudo se deu muito no âmbito do desenrolar dessas questões relacionadas ao tipo de movimento que Ivete fez (de se posicionar contra a atitude de Claudia Leitte). Como isso vem crescendo, foi uma opção de Claudia bloquear Ivete”, afirmou Fábio durante entrevista para o portal BNews.