Claudia Leitte fala pela primeira vez sobre acusação de intolerância religiosa

Claudia Leitte, 44 anos, falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a música “Caranguejo”. A cantora foi denunciada ao Ministério Público por mudança na letra da canção.

A ação aponta uma suposta postura discriminatória da artista ao substituir o trecho em que fala de Iemanjá por “Yeshua”, que, para algumas religiões cristãs, é o nome de Jesus. Claudia é evangélica desde 2014.

“Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. É isso”, disse durante coletiva de imprensa realizada antes de apresentação no Festival Virada Salvador.

Artista voltou a remover da música um trecho que cita Iemanjá na apresentação do último domingo, 29. Ela canta “Eu amo meu Rei Yeshua” em vez de “Saudando a rainha Iemanjá”, como anteriormente. O termo Yeshua significa “salvar” em hebraico e, em algumas religiões, considera-se a palavra como o nome original de Jesus Cristo.