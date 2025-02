Claudia Leitte é recebida com vaias na abertura do Carnaval de Salvador; vídeo

A cantora Claudia Leitte, 44 anos, foi recebida com uma ensurdecedora salva de vaias na abertura do Carnaval de Salvador, nesta quinta-feira, 27. A artista está no centro de uma polêmica que envolve intolerância religiosa após ter alterado a letra da música “Caranguejo” para não citar o nome de Iemanjá, entidade saudada em canções de Axé Music, ritmo que a projetou para o sucesso.

Neste ano, o Carnaval de Salvador celebra os 40 anos d0 Axé Music. O momento foi registrado por populares e as imagens repercutiram nas redes sociais.

Claudia Leitte foi uma das convidadas do trio elétrico de Carlinhos Brown, 62, para abrir oficialmente o Carnaval de Salvador, no Circuito Osmar (Campo Grande), que marca a abertura do Carnaval soteropolitano.Ao ser anunciada, a multidão vaiou a presença da artista, enquanto o cantor tentava apaziguar a situação.

A reação do público se deu pela polêmica que envolveu uma música que Claudia trocou a palavra Yemanjá por Yeshua, que significa Jesus em hebraico.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu um inquérito para investigar um possível ato de racismo religioso cometido pela cantora.

Em janeiro deste ano, o Instituto de Defesa Dos Direitos das Religiões Afrobrasileiras, o Idafro, protocolou uma ação pedindo que o Ministério Público da Bahia proíba a prefeitura de Salvador e o governo do estado de contratar shows da cantora Claudia Leitte.

