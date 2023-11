Claudia Leitte começa aquecimento para o carnaval com música nova e projetos especiais

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues - https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 10/11/2023 - 12:47 Para compartilhar:

Claudia Leitte lança nesta sexta-feira, 10, a faixa “Liquitiqui”, que marca o início de seu aquecimento para a folia 2024, que terá um projeto intitulado de “O Carnaval da Minha Vida”. A nova música é uma parceria com Kes e o cantor J Perry, naturais de Trinidad e Tobago e Haiti, respectivamente, e reflete a diversidade de ritmo e a animação propostas pela artista.

Esta é a primeira estreia das diferentes novidades que Claudia programa para os próximos meses. Em breve, a faixa ganhará um videoclipe inspirado na personagem Gabriela, de Jorge Amado. Em coletiva de imprensa realizada em São Paulo, na última quinta-feira, 9, na qual a ISTOÉ Gente esteve presente, a artista adiantou detalhes de seus planos para o carnaval 2024.

“Acaba um carnaval e nós já começamos o planejamento do próximo. É como se fosse o nosso Ano Novo. Eu sou muito feliz fazendo o que faço, me divirto muito. Amo fazer isso e sinto que nasci para fazer isso. Para mim é muito natural falar carnaval, é o meu idioma”, introduz Claudia.

No Brasil, a folia começa em fevereiro, mas na capital paulista, a cantora será anfitriã do baile de carnaval do Rosewood Hotel, no dia 24 de janeiro. No mês seguinte, Claudia leva para as ruas de Salvador, na Bahia, seu trio com tema “Parque de Diversão”, com carro alegórico com direito à montanha-russa, carrossel e roda gigante. “A ideia é fazer todo mundo liberar sua criança interior”, destaca a artista.

Dona de um vasto repertório, Claudia Leitte não gosta de repetir música em suas apresentações. Além das clássicas e da recém lançada “Liquitiqui”, o público também pode esperar por novas faixas em breve.

O megaprojeto finaliza em abril, com uma gravação audiovisual no Vibra São Paulo, marcada para os dias 8 e 9. Serão várias horas de show, com a participação de artistas convidados, em duas noites de celebração, muita música e uma verdadeira mistura de ritmos e estilos diferentes, no mesmo palco.

A artista está animada para as ocasiões. “É isso que me motiva. As pessoas me inspiram. É um processo que vai acontecendo e eu preciso disso. Eu sou movida por essa energia que vem do outro. A minha música só tem sentido porque acredito, com toda intensidade do meu coração, que traz viço, produz sorriso”, reflete.

Para dar conta de programação intensa durante meses, a artista realiza uma preparação física e emocional. Além do acompanhamento com um psiquiatra, Claudia mantém uma dieta balanceada e prática regular de atividade física. “Eu me preparo muito, porque sou disciplinada. Mas acima de tudo, porque eu amo fazer o que eu faço, isso é vida para mim. Eu não considero ‘vou sair para trabalhar hoje’, eu vou viver!”, conclui.

