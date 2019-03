Claudia Leitte agita a Marquês de São Vicente em São Paulo

“Chegou Claudinha lá no céu”, quando a cantora baiana apareceu em cima do trio e cantou a primeira música, milhares de foliões começaram a pular e balançar as mãos. O fim de semana pós-carnaval em São Paulo continuou com muita energia neste sábado, 9.

Ao menos três quarteirões da avenida Marquês de São Vicente estão completamente tomados por pessoas fantasiadas, com muitos adereços na cabeça e, claro, muito Glitter.

As amigas Ana Luiza Souza e Beatriz Peres, ambas de 22 anos, disseram que passaram o carnaval no litoral paulista e não aproveitaram muito os blocos. Por isso, não quiseram perder o pós-carnaval neste fim de semana.

“Ainda estou um pouco cansada, mas quis aproveitar o finalzinho. Afinal, folia como essa só no ano que vem”, disse Ana.

Já Maria Aparecida Silva, de 47 anos, foi para o bloco de Claudia Leitte para acompanhar a filha Marina, de 11 anos, que é muito fã da cantora.

“Não fomos em nenhum bloco durante o carnaval, acho que é muita muvuca para uma criança pequena como ela. Mas abri essa exceção porque ela gosta muito da Claudinha”, contou a mãe.