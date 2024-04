Claudia Alencar tem previsão de alta após três meses de internação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/04/2024 - 20:40 Para compartilhar:

Claudia Alencar segue internada em clínica de reabilitação para instabilidade hemodinâmica. A atriz teve uma septicemia, no final do ano passado, após ser submetida a uma cirurgia na coluna em decorrência de uma infecção bacteriana.

A recuperação da artista tem sido animadora e, agora, a equipe médica deu uma previsão de alta. Segundo o site Notícias da TV, os médicos informaram que Claudia Alencar deve deixar o hospital no início do mês que vem, quando completará 30 dias do tratamento de reabilitação.

A atriz está sob os cuidados dos profissionais da Clínica Placi Cuidados Extensivos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo um boletim, ela já consegue se comunicar e se locomover por pequenas distâncias sem precisar de apoio.

Claudia Alencar foi internada no dia 17 de dezembro de 2023, em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro, por conta de uma infecção bacteriana e teve o quadro considerado grave. Uma semana depois, a artista foi submetida a uma cirurgia na coluna e, logo depois, uma septicemia, chegando a respirar com ajuda de ventilação mecânica.

A atriz foi transferida há 10 dias do hospital São Vicente, na zona sul do Rio, para a clínica de reabilitação na zona oeste, onde faz a reabilitação.