Claudia Alencar segue internada, mas já caminha sem auxílio, diz equipe da atriz

A equipe Claudia Alencar, 73 anos, atualizou sobre seu estado de saúde, nesta segunda-feira, 29, e informou que ela já consegue caminhar sem a ajuda de equipamentos. A atriz segue internada em clínica de reabilitação após ter sofrido uma infecção no final do ano passado.

“Em 33 dias de internação focada em reabilitação apresenta melhora funcional com ganho em equilíbrio e força muscular global. Atualmente, é capaz de caminhar sem auxílio em solo e em esteira em velocidade de caminhada, realiza exercícios com carga visando ganho de força e terapia de eletroestimulação e liberação miofascial para manejo de contraturas com encurtamento muscular”, diz nota da assessoria da artista, publicada pelo gshow.

“A equipe multidisciplinar do hospital está trabalhando para otimizar ganhos motores a fim de viabilizar a alta hospitalar em maio, visando a independência funcional completa e retorno às atividades diárias”, diz, ainda, o comunicado.

Claudia Alencar foi internada no dia 17 de dezembro com diagnóstico de síndrome miofascial pós-infecção sistêmica e precisou ser submetida a uma cirurgia na coluna.

Ela foi transferida para hospital Placi Cuidados Extensivos, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no dia 27 de março, onde faz tratamento para recuperar os movimentos.