Claudia Alencar: hospital atualiza estado de saúde da atriz após cirurgia

O novo boletim médico sobre o estado de saúde da atriz Claudia Alencar, internada desde o dia 17 de dezembro no Rio de Janeiro para tratar uma infecção bacteriana, aponta “significativa melhora nas últimas horas”. A artista, de 73 anos, passou por uma cirurgia na coluna lombar nesse domingo, 24.

“Ao longo do dia de hoje (segunda), ela passará por alguns testes, com o objetivo de reduzir sua sedação e retirá-la da ventilação mecânica”, afirma a nota divulgada nesta segunda-feira, 25, pela Clínica São José, onde ela está internada.

No domingo, os médicos já haviam dito que a cirurgia a qual ela foi submetida foi bem-sucedida, mas seu estado ainda era considerado grave. “Está difícil, mas ela é muito guerreira”, disse ao Estadão Yann Hatchuel, filho de Claudia.

Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, em Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo do escritor baiano Jorge Amado.

O próximo trabalho de Claudia será em Beleza fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano. O elenco também conta com nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz e Reynaldo Gianecchini. Seu último papel na TV foi participação na novela Rock Story, exibida no horário das 19h pela TV Globo.

