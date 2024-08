Claudia Alencar expõe sequelas após seis meses de internação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 14:20 Para compartilhar:

Claudia Alencar falou sobre as sequelas que ficaram em seu corpo, depois de passar seis meses entre idas e vindas no hospital, com diversos problemas de saúde.

A atriz, de 74 anos de idade, foi submetida a uma cirurgia na coluna em dezembro de 2023 e durante o procedimento foi descoberta uma infecção bacteriana. A veterana chegou a atingir um quadro gravíssimo com risco de morte.

Passada a fase mais conturbada, Claudia teve de ir ao hospital novamente para tratar uma trombose venosa na perna. Desta última internação, ela recebeu alta há duas semanas.

Ao jornal “O Globo”, Claudia Alencar disse que está caminhando, mas ainda é difícil conseguir subir ou descer degraus e escadas. Ainda assim, ela retomou a rotina na academia pegando um pouco mais leve, até porque acredita que faz mal ficar muito tempo parada.

“Ficar seis meses internada me trouxe uma revelação: eu fico muito bem comigo mesma. Ficar comigo, com as minhas leituras, com os meus escritos, com os meus desenhos, tudo isso me encanta. Eu gosto da minha companhia. Eu descobri que gosto muito de mim, gosto de ficar comigo, gosto das minhas coisas”, declarou.

A atriz ressaltou que foram duas internações, com duas vértebras suas sem cartilagem no meio e o médico resolveu colocar pinos para que os ossos se afastassem. No momento da operação, a bactéria Staphylococcus Aureus foi contraída.

“É a pior bactéria que existe e ela entrou na ferida. Meu corpo todo ficou inchado, tive que tomar antibiótico durante dois meses, sem sair da cama. Quando saí, ficava andando pelos corredores, já que o hospital não tinha um setor apropriado de fisioterapia”, relembrou.

Claudia Alencar disse que o apoio do filho foi essencial, já que o rapaz, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, ficou ao seu lado em um período crítico.