Cláudia Abreu faz homenagem para Drica Moraes, que completou 51 anos

Drica Moraes comemorou 51 anos nesta quarta-feira (29) e ganhou uma declaração de Cláudia Abreu. Pelo Instagram, Cláudia escreveu um texto para a amiga.

“Ela é uma das minhas amigas mais antigas. Quando eu a vi fazendo a Emily Webb em Nossa Cidade, no Tablado, me encantei definitivamente pelo teatro. Ali tive a certeza de que queria ser atriz, deslumbrada com seu talento precoce. Ela sempre foi uma referência fundamental, uma amiga que amo profundamente”, começou a atriz.

Cláudia Abreu ainda contou sobre o início da quarentena, onde ficou com Drica Moraes durante um mês. “Passamos o primeiro mês da quarentena juntas na serra, mergulhando no rio, caminhando entre conversas sem fim. Passamos 30 anos de amizade em 30 dias. Drica, sua cachorra, você mora em mim. Vida longa com saúde e alegrias! Te amo imenso!”, finalizou a atriz.

