Claudia Abreu encerra contrato fixo com a Globo após 37 anos na emissora

Claudia Abreu, de 52 anos, é mais uma artista a deixar o quadro de funcionários fixos da TV Globo. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Abreu decidiu encerrar o contrato com a emissora onde estava desde 1986.

Ainda de acordo com Kogut, a atriz vai protagonizar uma série no Prime Video da Amazon em que vai interpretar uma médica em “Sutura”.

Ao longo de quase 40 anos na Globo, Claudia Abreu estreou na casa num episódio do extinto Tele Tema em 1986 e de cara emendou seu primeiro papel na novela “Hipertensão”. Seu trabalho mais recente no canal foi na série “Desalma”, exibida no Globoplay e na TV aberta, além de fazer diversos folhetins.

