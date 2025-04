Claudia Abreu aborda saúde mental através de personagem em ‘Dona de Mim’

Claudia Abreu está de volta às novelas após hiato de nove anos e vai encarar uma personagem que exige desafios. Em “Dona de Mim”, nova novela das 7 da Globo que estreia no próximo dia 28, ela vai dar vida a Filipa, uma mulher que busca ser feliz ao lado do marido, Abel Boaz, vivido por Tony Ramos, e sofre com transtornos de humor.

Durante o lançamento do folhetim de Rosane Svartman, que reuniu elenco em uma noite de festa, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 16, a atriz conversou com IstoÉ Gente sobre a complexidade de sua personagem e apontou a importância em abordar questões de saúde mental.

“A Filipa é uma personagem muito interessante, ela é uma personagem muito alegre, muito solar, muito divertida, ao mesmo tempo ela também pode ser uma personagem que tem seus momentos muito tristes, no sentido que ela tem um desequilíbrio de humor e que vai ser discutido na novela aos poucos, compreender que ela tem uma instabilidade de humor que pode ser tratada. Então, eu acho muito interessante poder falar sobre isso, acho um serviço interessante além do entretenimento”, defende a atriz.

Questionada se o público pode encontrar em Filipa um retrato de um problema que muita gente enfrenta, além de informação sobre a importância de procurar ajuda, Claudia responde sem pestanejar.

“Com certeza. Eu acho que vai servir bastante para quem é assim, se identificar e saber que pode procurar ajuda. Como também alguém que sofra por ter alguém por perto que tenha esse tipo de desequilíbrio e possa realmente ter mais informação e mais… cura. Quer dizer, não sei se é cura, mas, assim, um tratamento, né, pelo menos um esclarecimento maior e uma compreensão maior sobre esse tipo de transtorno de humor”, observa ela, que ainda não pôde ser categórica em dizer se a personagem é bipolar.

Cacau, como é chamada pelos mais próximos, comemorou a volta às novelas e o novo desafio, Ela conta que se empolga em fazer personagens diferentes de tudo o que já fez antes.

“É muito interessante ver personagens diferentes, né. Eu sempre busquei isso, assim, na minha carreira de fazer, sei lá, uma Chayene, fazer uma Laura, e agora fazer Filipa, são extremamente diferentes. Eu acho que isso é o mais interessante na profissão, você se desafiar, de trazer uma novidade. Estou muito feliz de voltar às novelas. Já estava com saudade e acho que vai ser uma boa oportunidade, uma personagem tão divertida e, ao mesmo tempo, tão contundente, falando de um assunto tão importante”, comemorou ela.

O último trabalho de Claudia Abreu em novelas foi em “A Lei do Amor”, trama de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari exibida em 2016 em horário nobre da Globo.