Classificado, Fortaleza vence Palestino na despedida da fase de grupos da Sul-Americana

Mesmo com a classificação garantida de forma antecipada e só cumprindo tabela nesta última rodada da fase de grupos, o Fortaleza fez bonito mais uma vez na Copa Sul-Americana e, na noite desta terça-feira, venceu o Palestino-CHI, pelo placar de 2 a 1, no Estádio El Teniente, no Chile. Lucas Crispim e Lucero marcaram para o time brasileiro, enquanto Farías descontou.

Com o resultado, o Fortaleza terminou a primeira fase na liderança do Grupo H com 15 pontos e agora terá que aguardar para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final. Afinal, esse adversário sairá de um playoff entre os segundos colocados da chave e os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

Já o Palestino está eliminado, terminando em terceiro com oito pontos, atrás do San Lorenzo-ARG, que venceu o Estudiantes de Mérida-VEN, por 3 a 1, nesta última rodada, e ficou em vantagem nos critérios de desempate.

O duelo foi movimentado desde o início, mas o placar só foi sair do zero aos 18 minutos. Guilherme serviu Lucas Crispim na entrada da área, que chegou batendo de primeira, no ângulo do goleiro adversário, que nada pôde fazer, colocando o Fortaleza em vantagem. A partir daí, o Palestino até teve mais posse de bola, mas pouco conseguiu assustar a meta brasileira.

Na volta do intervalo, o Fortaleza chegou a ampliar logo aos dez minutos com Guilherme, mas como estava impedido no lance, o árbitro invalidou o gol. Aos 28 minutos, o gol valeu. Pikachu encontrou Lucero na entrada da área, que finalizou bem, no cantinho. O Palestino fez o gol de honra com Farías, após cobrança de escanteio.

