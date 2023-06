Classificado, Fortaleza enfrenta Palestino-CHI na última rodada da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 6:30 Compartilhe

Já classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza cumpre tabela na sexta rodada da fase de grupos diante do Palestino, nesta terça-feira, às 19h, no estádio El Teniente. O jogo é importante para o time chileno, que tenta confirmar a vaga nos playoffs.

Com 12 pontos, o Fortaleza já garantiu a liderança do Grupo H e aguarda o sorteio para conhecer o adversário nas oitavas de final. Com oito, o Palestino precisa de um empate para confirmar o segundo lugar.

O Palestino está disputando a vaga nos playoffs com o San Lorenzo, que tem cinco pontos e enfrenta o Estudiantes de Mérida (três), nesta terça-feira, às 19h, no estádio Nuevo Gasómetro.

Na rodada passada, o Fortaleza conheceu a primeira derrota, ao perder para o próprio Estudiantes de Mérida, na Venezuela, por 1 a 0. Já o Palestino foi até a Argentina e ficou no 0 a 0 com o San Lorenzo.

Apesar de estar com a vaga assegurada, o técnico Juan Vojvoda não deve apostar em uma equipe recheada de reservas. A ideia do treinador é preservar apenas os jogadores que estejam desgastados para terminar bem a primeira fase da competição.

“Cada partida para nós é importante. É verdade que estamos classificados, mas também é verdade que perdemos na Venezuela. E cada vez que temos um resultado assim, esses resultados afetam o ânimo do time. Então, nossa responsabilidade é ir ao Chile e fazer nosso trabalho, buscando ganhar a partida. Sabemos que temos um adversário à frente, que joga muito também. Mas como profissionais que somos, temos que enfrentar essa partida com muita responsabilidade e seriedade”, disse o treinador.

Já o Palestino tem como técnico Pablo Sánchez, ex-jogador argentino que já comandou Rosario Central e Banfield. Um dos nomes que mais chamam atenção é do zagueiro Meza, atleta com passagens por San Lorenzo e Colo Colo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias