Classificado, Atlético-MG tenta terminar 1ª fase como melhor da Libertadores

Ainda de ressaca após o título do Campeonato Mineiro, conquistado no último sábado em cima do América-MG, o Atlético-MG já volta a campo nesta terça-feira para cumprir tabela na última rodada do Grupo H da Copa Libertadores. Com a classificação e a liderança da chave garantidas, o time alvinegro recebe o La Guaira, da Venezuela, no Mineirão, às 21h30 (horário de Brasília).

Com uma campanha praticamente impecável com quatro vitórias e um empate em cinco rodadas, o Atlético-MG soma 13 pontos e em caso de vitória, será o time de melhor retrospecto na primeira fase, o que pode trazer vantagens no decorrer do mata-mata, como decidir jogos em casa. Já o rival venezuelano é lanterna, com três pontos. Já eliminado da Libertadores, ele tenta garantir vaga na Copa Sul-Americana, para isso, terá que ultrapassar o América de Cali para terminar na terceira colocação da chave.

Como já está classificado, o Atlético-MG deve entrar diferente neste último jogo da primeira fase. Isso porque, a tendência é que o técnico Cuca poupe alguns jogadores por desgaste, devido à maratona de jogos. Apesar disso, no treino desta segunda-feira, a comissão técnica não deu indícios de quais jogadores serão poupados e a escalação deve ser confirmada apenas momentos antes do duelo.

“O espírito de nosso elenco é de quem quer vencer, provamos isso ao conquistar o Estadual. Agora temos tudo para terminar em primeiro na Libertadores. Esse é nosso foco”, disse Cuca durante a coletiva após o título estadual, ainda no Mineirão.

Do outro lado, mesmo sem chances de avançar, o técnico Daniel Farías não deve fazer grandes mudanças no time titular do La Guaira, em relação ao time que vem jogando nas últimas rodadas. A equipe venezuelana desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira e fez um treino de preparação na capital mineira durante à tarde.

