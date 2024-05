Classificado, Atlético-MG encara Peñarol no Uruguai de olho na liderança geral da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O Atlético-MG já está classificado às oitavas de final, mas tem outro objetivo na Copa Libertadores da América: garantir a liderança de seu grupo e também a geral. Nesta terça-feira, às 19h, visita o Peñarol-URU, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.

Com 100% de aproveitamento, o Atlético lidera o Grupo G com 12 pontos, seguido pelo próprio Peñarol, com seis. Rosario Central-ARG, com quatro, e Caracas-VEN, com um, completam a chave. Os dois primeiros avançam direto e o terceiro colocado disputa o playoff com um time segundo colocado em chave da Sul-Americana.

O Atlético garante a liderança do grupo com ao menos um empate. Entretanto, o objetivo é a vitória para confirmar também a liderança geral, que dá ao time brasileiro vantagem de decidir os jogos do mata-mata em casa. Possibilitaria também poupar jogadores na última rodada.

O primeiro jogo entre Atlético e Peñarol, em Belo Horizonte (MG), terminou com vitória mineira por 3 a 2, com dois gols de Gustavo Scarpa e um de Paulinho. O curioso é que abriu a vantagem de 3 a 0, mas sofreu dois gols e terminou o jogo pressionado.

Com o cenário descrito, o técnico Gabriel Milito relacionou os principais jogadores e vai com força máxima. A novidade entre os relacionados é o zagueiro Maurício Lemos, recuperado de dores na região lombar.

O lateral-esquerdo Rubens e o jovem volante Paulo Vitor são as únicas baixas, ambos lesionados. Assim, Milito deve repetir a formação que venceu o Rosário Central-ARG, por 2 a 1, na última quarta-feira. O Atlético não jogou no fim de semana pelo Brasileirão, pois o jogo diante do Grêmio foi adiado devido à situação caótica do Rio Grande do Sul devido as chuvas.

Milito lamentou a situação trágica no Sul do País, mas aproveitou bem o tempo de preparação. “Nos encantaria jogar contra o Grêmio porque indicaria que a situação havia melhorado, mas infelizmente isso não aconteceu. Conseguimos descansar os jogadores e tivemos tempo para preparar o time para enfrentar o Peñarol.”

No último sábado, o Peñarol venceu o Wanderers por 1 a 0 e lidera a Apertura do Campeonato Uruguaio de forma invicta, somando 32 pontos. O técnico Diego Aguirre não deve contar com o zagueiro Martín Gianoli. Ele se envolveu em um choque de cabeça no fim de semana e deve ser preservado apesar de exames não demonstrarem algo grave.

O lateral-direito Camilo Mayada e o zagueiro Javier Méndez seguem fora por lesão, com Pedro Milans e o brasileiro Léo Coelho como substitutos, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

PEÑAROL-URU X ATLÉTICO-MG

PEÑAROL – De Amores; Milans, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián García, Diego Sosa, Sequeira, Leo Fernández e Gastón Ramírez; Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

ATLÉTICO – Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.