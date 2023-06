Classificado, Athletico-PR recebe Alianza Lima para garantir a liderança na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Já classificado para o mata-mata, o Athletico-PR volta a campo pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com objetivo de conquistar o primeiro lugar do Grupo G, recebe o Alianza Lima, do Peru, nesta terça-feira, às 19h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Athletico lidera a chave com dez pontos, enquanto o Alianza Lima está em quarto, com quatro. O time brasileiro precisa vencer para não depender do resultado do outro jogo, entre Atlético-MG, segundo com nove pontos, e Libertad, do Paraguai, terceiro com seis. Apesar de os peruanos estarem eliminados, ainda podem terminar em terceiro, o que garante vaga na repescagem para o mata-mata da Copa sul-americana.

Após a saída repentina de Felipão, que foi para o Atlético-MG, o time paranaense vem sendo comandado, de forma interina, por Wesley Carvalho. Como não pode escalar o lateral-esquerdo Vinícius Kauê, o sistema com três zagueiros, usado na vitória diante do Corinthians, por 1 a 0, pode ser mantido.

A boa notícia fica por conta do retorno do meia Alex Santana, que deve iniciar no banco de reservas como opção para Fernandinho. Ainda há expectativa para a volta do atacante Pablo, recuperado de lesão.

Wesley gostou do sistema adotado, mas afirmou que ainda avaliará sua decisão. “O grupo abraçou a ideia, entendendo que era a melhor solução. Mas preciso analisar se realmente é melhor. Precisamos ter um pouco de segurança na organização ofensiva e defensiva.”

O Alianza Lima, do técnico Chico Salas, terá retornos importantes e pode ir com força máxima. As novidades podem ser Jairo Concha, destaque do time na vitória por 2 a 0 contra o Atlético Grau, pelo Campeonato Peruano, e Pablo Sabbag, liberado pelo departamento médico.

Jairo, porém, disputa vaga com Cueva, ex-São Paulo. De outro lado, Gabriel Costa também foi liberado, mas não foi relacionado por opção do treinador. Outro nome conhecido dos brasileiros, o ex-Palmeiras e Grêmio, Hernán Barcos, comanda o ataque.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias