Classificado ao Mundial de Futsal, Brasil perde final para a Argentina em casa

Com uma campanha perfeita até a final das Eliminatórias Sul-Americanas, com cinco vitórias e nenhum gol sofrido, a seleção brasileira de futsal garantiu vaga no Mundial da modalidade, que será em setembro e outubro na Lituânia. Neste domingo, no entanto, a Argentina, atual campeã do mundo, apareceu pelo caminho e acabou com o sonho do título do torneio ao bater o Brasil de virada por 3 a 1, em Carlos Barbosa, no interior do Rio Grande do Sul.

Quem terminou, assim, com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, após seis partidas, foi a Argentina. Pito abriu o placar para o Brasil com um lindo gol de bicicleta, mas os argentinos conseguiram a virada com Cuzzolino, Vaporaki e Taborda. Também neste domingo, o Paraguai venceu a Venezuela por 6 a 2 para ficar na terceira posição. As quatro seleções se classificaram para o Mundial.

Em Carlos Barbosa, o Brasil fez uma fase de classificação com cinco vitórias: Colômbia (3 a 0), Paraguai (2 a 0), Equador (11 a 0) e Peru (5 a 0), Nas semifinais bateu a Venezuela por 3 a 0.

O Mundial da Lituânia acontecerá entre os dias 12 de setembro e 4 de outubro nas cidades de Kaunas, Vilnius e Klaipeda. Pentacampeão – venceu em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012 -, o Brasil tenta se recuperar da campanha abaixo das expectativas da última edição, em 2016, na Colômbia. A seleção foi eliminada pelo Irã nos pênaltis nas oitavas de final.

Além de Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela, já estão garantidos no Mundial: Egito, Marrocos, Angola, Ilhas Salomão, Casaquistão, Portugal, Rússia, Espanha e a anfitriã Lituânia.