Classificada Argentina vence Colômbia (1-0), que fica mais longe da Copa do Catar-2022

A classificada Argentina ampliou sua série invicta para 29 jogos, apesar da ausência do craque Lionel Messi, e deixou a Colômbia à beira do abismo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, ao vencer por 1 a 0 na cidade de Córdoba.

A ‘Albiceleste’ dominou com autoridade nesta terça-feira com um gol de Lautaro Martínez, aos 29 minutos, diante de quase 50 mil torcedores no estádio Mario Kempes, pela 16ª rodada, no momento em que restam apenas duas para o fim.

A Argentina está logo atrás do outro classificado, o Brasil. Os colombianos, com 17 pontos, caíram para o sétimo lugar restando duas vagas diretas e uma quinta que permite a disputa de uma repescagem contra uma seleção da confederação asiática.

A Colômbia carrega o peso de sete jogos sem vencer e mais de 550 minutos sem marcar um gol.

