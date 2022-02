Classificada Argentina vence Colômbia (1-0), que fica mais longe da Copa do Catar-2022

A classificada Argentina ampliou sua série invicta para 29 jogos, apesar da ausência do craque Lionel Messi, e deixou a Colômbia à beira do abismo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022, ao vencer por 1 a 0 na cidade de Córdoba.

A ‘Albiceleste’ dominou com autoridade nesta terça-feira com um gol de Lautaro Martínez, aos 29 minutos, diante de quase 50 mil torcedores no estádio Mario Kempes, pela 16ª rodada, no momento em que restam apenas duas para o fim.

A Argentina está logo atrás do outro classificado, o Brasil. Os colombianos, com 17 pontos, caíram para o sétimo lugar restando duas vagas diretas e uma quinta que permite a disputa de uma repescagem contra uma seleção da confederação asiática.

A Colômbia carrega o peso de sete jogos sem vencer e mais de 550 minutos sem marcar um gol.

— Ficha técnica

Local: Estadio Mario Kempes (Cordoba)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Gol:

Argentina: Lautaro Martínez (29)

Cartões amarelos:

Argentina: Acuna (44), Montiel (58)

Colômbia: Suárez (76), Sánchez (90)

Escalações:

Argentina: Damian Martinez – Gonzalo Montiel, German Pezzela, Lisandro Martínez, Marcos Acuna – Alejandro Gomez (Lucas Martinez Quarta 79), Guido Rodriguez, Giovani Lo Celso (Emiliano Buendia 80) – Lucas Ocampos (Maximiliano Meza 58), Lautaro Martínez (Paulo Dybala 68), Ángel Di María (cap) (Nicolás González 68). Técnico: Lionel Scaloni.

Colômbia: Camilo Vargas – John Stefan Medina Ramirez (Diego Valoyes 67), Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica – Juan Cuadrado (cap), Wilmar Barrios (Gustavo Cuellar 75), James Rodríguez (Luis Suárez 57), Mateus Uribe (Víctor Cantillo 58), Luis Díaz – Miguel Borja (Falcao 75). Técnico: Reinaldo Rueda.

