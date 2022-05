Classificação histórica do Fortaleza na Libertadores vira assunto mais comentado no Twitter Time cearense conseguiu feito inédito na competição ao avançar às oitavas de final

Primeiro time cearense a disputar a Libertadores, o Fortaleza avançou às oitavas de final do torneio. Logo na primeira edição disputada pela equipe, o time se classificou na segunda colocação do Grupo F, ao vencer o Colo-Colo por 4 a 3 nesta quarta. O clube virou o assunto mais comentado no Twitter após o feito, com mais de 30 mil menções.





– Classificação gigante do Fortaleza! Começou perdendo em casa para o Colo Colo, parecendo sentir a estreia na Libertadores, mas garantiu a vaga ganhando em Santiago! Mais um capítulo épico recente – escreveu Vitor Sérgio Rodrigues, jornalista TNT Sports.

– O Fortaleza Esporte Clube acaba de se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. A vitória contra o Colo-Colo no Chile engrandece o futebol cearense! Um momento histórico para o esporte! Parabéns aos jogadores, profissionais e diretoria! – comentou o prefeito de Fortaleza, José Sarto.

– Em 2017, depois de muita luta, o Fortaleza saia da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, após cinco anos, o mesmo clube está classificado às oitavas de final da Libertadores. A nossa região tem força. Muito orgulho de ver um dos nossos representantes no topo! – publicou o perfil oficial da Copa do Nordeste.

