Classificação do Santos teve apoio do Rei Pelé e festa de Neymar

Antes de entrarem no ônibus que os levaria à Vila Belmiro para o jogo decisivo contra o Boca Juniors, da Argentina, pelas semifinais da Libertadores, os atletas do Santos receberam o incentivo do Rei do Futebol e ídolo máximo do clube praiano. Em entrevista coletiva após a vitória alvinegra por 3 a 0, nesta quarta-feira (13), que classificou o time à final do torneio sul-americano, o técnico Cuca revelou que Pelé interagiu com o elenco por meio de uma chamada de vídeo.

“Quero agradecer ao Rei [Pelé] pelo que fez por nós hoje [quarta]. Entrou ao vivo com o grupo na concentração, momentos antes de virmos para cá. Deu uma falada com o pessoal. Aí, não tem quem não voe [em campo]. Acho que o único orgulho que temos hoje, de falarmos que somos brasileiros, é pelo Pelé. Participou da nossa conquista [classificação], mesmo estando como está. Obrigado, Rei. Essa foi para você”, declarou Cuca.

Antes de a bola rolar na Vila, Pelé também publicou uma mensagem de incentivo nas redes sociais. Na foto, o Rei relembrou uma das formações marcantes das quais fez parte na década de 60, ao lado de ídolos santistas como Gylmar dos Santos Neves, Pepe, Dorval, Mengálvio, Coutinho, Lima e Zito.