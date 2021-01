Classificação do Palmeiras para a final da Libertadores muda calendário do futebol brasileiro Com mais uma final garantida na temporada, datas da Copa do Brasil e Brasileirão foram alteradas

A classificação do Palmeiras para final da Copa Libertadores da América, após derrota para o River Plate por 2 a 0 (3 a 2 no agregado), na noite desta terça-feira (12), no Allianz Parque, fez o calendário do futebol brasileiro sofrer alterações.

Classificado para as decisões da Libertadores e Copa do Brasil, e disputando o título do Campeonato Brasileiro (atualmente em sexto lugar), algumas mudanças foram realizadas pela CBF.

A final da Copa Libertadores será no dia 30 de janeiro, às 17h, no Maracanã. Neste caso, as finais da Copa do Brasil passam de 3 e 10 de fevereiro para 11 e 17 de fevereiro. Pelo Brasileirão, Palmeiras x Botafogo, da 33ª rodada, que estava marcado para o dia 31/01, no Allianz Parque, será remanejado para dia 2 de fevereiro.

Três rodadas da competição nacional sofrerão adequação de datas no calendário: a rodada 34 sairá da data-base 7 de fevereiro para a data-base 3 de fevereiro; A rodada 35 sairá da data-base 13 de fevereiro para a data-base 7 de fevereiro e a rodada 36 da data-base 17 de fevereiro para a data-base 13 de fevereiro.

Esses ajustes finais serão realizados no dia 14 de janeiro, após encerramento da fase semifinal da Libertadores. Santos x Boca Juniors jogam nesta quarta-feira (13).

E SE O PALMEIRAS GANHAR A LIBERTADORES?

O Palmeiras sendo campeão da Copa Libertadores e, consequentemente, classificando-se para o Mundial de Clubes da FIFA 2020, as finais da Copa do Brasil passam de 11 e 17 de fevereiro para 28 de fevereiro e 7 de março.

A sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro será ajustada e Verdão atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes da FIFA 2020.

A rodada final do Brasileirão será realizada em 25 de fevereiro, quinta-feira.

