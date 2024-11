Classificação do GP do Brasil de F1 é adiada para domingo devido às chuvas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/11/2024 - 19:49 Para compartilhar:

A classificação para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, marcada para este sábado (2), foi adiada para domingo devido às fortes chuvas que alagaram o Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A água começou a cair três horas depois de o britânico Lando Norris (McLaren) vencer a corrida sprint e diminuir a liderança do líder do campeonato mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

A classificação será realizada de manhã cedo, às 7h30 (horário de Brasília) de domingo, cinco horas antes do início da corrida (12h30), cuja largada foi antecipada em uma hora e meia.

Para o momento em que ocorrerá o Grande Prêmio de Fórmula 1 da América do Sul, também há previsões de chuva, segundo previsões iniciais, o que poderá alterar mais uma vez os planos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

As medidas respondem aos estragos de uma tempestade que atingiu a zona sul da capital paulista na tarde deste sábado, cerca de quarenta minutos antes do horário que estava previsto para o início da sessão de classificação (15h00).

“Há muita água parada em algumas partes do circuito, o que torna as condições perigosas”, afirmou a FIA num comunicado, no qual também alertou para a “falta de visibilidade”.

– “Grandes poças” –

Logo após o aparecimento das primeiras gotas, a atividade foi adiada diversas vezes.

“Parece muito molhado lá fora, mas talvez haja alguns lugares em boas condições; em outros, há grandes poças”, disse o piloto britânico George Russell (Mercedes) antes da sessão ser postergada em definitivo.

O adiamento ocorreu depois que Norris venceu a corrida sprint, a penúltima corrida desse tipo na temporada, e tirou três pontos de Verstappen, que ficou na quarta posição após sofrer uma penalidade.

Com a vitória, o britânico ficou 44 pontos atrás do tricampeão mundial faltando quatro corridas, incluindo a de domingo, até o final do Mundial de 2024.

– Dobradinha da McLaren –

Norris, segundo da classificação geral, ultrapassou o seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, dono da ‘pole’, a duas voltas do fim da mini-corrida em Interlagos.

A ultrapassagem entre os companheiros de equipe contou com a sorte, já que segundos depois foi declarado um safety car virtual, devido a um incidente envolvendo o carro de Nico Hulkenberg (Haas), que vigorou até pouco antes da última volta (24).

“Fizemos o que tínhamos que fazer (…). Acho que fomos claramente mais rápidos do que os que estavam atrás de nós”, disse Norris, que garantiu que Piastri “mereceu” vencer.

Além da dobradinha, a McLaren ampliou a vantagem no Mundial de construtores, que lidera com 581 pontos, à frente da Ferrari (547) e da Red Bull (518).

– Outra má notícia para Verstappen –

Vencedor das últimas quatro sprints, Verstappen conseguiu chegar em terceiro ao ultrapassar o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), terceiro colocado do mundial, a 71 pontos, na 18ª volta.

Mas o holandês foi depois penalizado em cinco segundos por cometer uma infração durante o período do safety car, caindo para o quarto lugar, em que havia iniciado a corrida.

A punição é uma nova notícia ruim para o líder, que além disso largará no domingo cinco posições atrás de sua colocação na classificação, depois de ter sido sancionado na quinta-feira por trocar sua unidade de potência pela sexta vez neste ano.

“Foi uma corrida complicada”, admitiu o piloto de 27 anos.

– Pérez pontua, Colapinto agradece apoio –

Vencedora dos dois últimos títulos por equipes, a Red Bull esteve perto de somar novamente com seu outro piloto, o mexicano Sergio Pérez, que melhorou o ritmo em relação a sexta-feira e ficou na oitava colocação, após ter largado cinco posições atrás.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), vencedor do Grande Prêmio do México no último domingo, ficou na quinta colocação, à frente do britânico George Russell (Mercedes). O francês Pierre Gasly (Alpine-Renault), sétimo, completou o grupo de oito pilotos que somaram pontos.

Acompanhado de dezenas de argentinos que viajaram para apoiá-lo de perto, o jovem Franco Colapinto (Williams) ganhou duas posições e terminou em 12º.

“Muita gente torcendo, me deu uma energia muito boa”, disse o argentino de 21 anos.

raa/cl/ma/aam