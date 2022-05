Classificação do Flamengo na Libertadores vem acompanhada de ‘recados claros’ de Paulo Sousa Vitória sobre a Universidad Católica, no Maracanã, serviu para o técnico deixar mensagens claras sobre as perspectivas que têm sobre o seu trabalho no Flamengo

Mais do que a vitória e a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores, o jogo entre Flamengo e Universidad Católica serviu para Paulo Sousa e o seu time, como um todo, darem certos “recados” a respeito da sequência da temporada. Os mais claros e firmes vieram do próprio técnico, ao afirmar que “pagou para estar no clube e será feliz”, entre outras declarações e decisões tomadas.





CONFIANÇA TOTAL EM HUGO SOUZA

A convicção do treinador mostrou-se já na escalação. Diante dos questionamentos sobre Hugo Souza, Paulo Sousa e comissão técnica não cogitaram qualquer mudança debaixo das traves rubro-negras. O jovem conta com a confiança do técnico, que ainda não tinha Santos, lesionado, assim como Diego Alves, que também não foi relacionado.

Além disso, Paulo Sousa optou por João Gomes, xodó da Nação, e escalou Willian Arão e Andreas Pereira desde o início. A dupla, tão questionada, teve atuação importante e correspondeu à aposta do treinador, que sempre ressalta a importância de ter várias opções.

A RESPOSTA DA TORCIDA

Se, antes e depois do jogo, as críticas e xingamentos dos torcedores presentes no Maracanã foram direcionados ao presidente Rodolfo Landim e ao VP de futebol Marcos Braz, Paulo Sousa foi “poupado” pelos rubro-negros. No estádio, haviam cartazes pela volta de Jorge Jesus, mas em nenhum momento houve o coro de “Olê, olê, olê… Mister!”. Tampouco vaias e gritos contra o atual técnico do Flamengo.

Por outro lado, parte da torcida vaiou Hugo Souza a cada participação do goleiro no jogo. Apenas na parte final do segundo tempo, com a vitória encaminhada e após uma defesa, o camisa 45 foi aplaudido.

GRUPO UNIDO EM MEIO À PRESSÃO

As vaias e as cobranças já eram aguardadas, devido ao recente desempenho do Flamengo. Contudo, em meio a esse cenário de pressão e à incerteza sobre o futuro da equipe sob o comando de Paulo Sousa, os jogadores também fizeram questão de demonstrar que estão fechados com o treinador, vide a comemoração do gol de Willian Arão, que abriu o placar, e todos foram em direção ao banco.

